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С начала года официальный курс гривни укрепился на 12,5%, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, в IV квартале 2019 Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долл. США в день для наращивания международных резервов. Это на 10 млн долл. США больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.

«Сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке на протяжении большей части этого года позволяет Национальному банку и в дальнейшем пополнять международные резервы, не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными экономическими факторами. Так, чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в январе-сентябре 2019 составила более 3,9 млрд долл. США. В то же время официальный курс гривни за этот же период укрепился на 12,5%», – говорится в сообщении.

В НБУ также подчеркнули, что возможности для расширения покупки валюты Национальным банком обусловлены появлением новых фундаментальных факторов, определяющих предложение валюты на межбанковском валютном рынке. Прежде всего речь идет об устойчивом притоке средств нерезидентов в гривневый государственный долг.
ForUm

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