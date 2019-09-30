В Киеве на территории Свято-Покровской Голосеевской пустыни 5-6 октября состоится конференция «Аборт - новый взгляд. Концепция комплексной поддержки кризисной беременности».

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Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и на Facebook-страницу общественной организации« Pro-life Украина».

Форум посвящен комплексной поддержке беременных женщин, которые оказались в сложной ситуации и находятся перед выбором: рожать или нет.

В работе конференции примут участие руководители pro-life организаций со всей Украины, психологи и врачи-гинекологи. Также выступит лидер молодежного движения pro-life в Европе.

Программа конференции предусматривает разработку общего плана действий по организации помощи женщинам, оказавшимся на грани прерывания жизни нерожденных детей, тренинг для психологов и гинекологов «Как отговаривать женщин от абортов», мастер-класс по просветительской деятельности, тренинг «Как привлекать молодежь к "Pro- life"».