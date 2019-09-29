Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока не рассматривается вопрос о возобновлении рейсов до или с аннексированного Россией Крыма.
Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
«Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине», — написал Криклий.
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