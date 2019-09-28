Французская авиакомпания Aigle Azur официально прекратила деятельность и уволила 1150 сотрудников после того, как ей не удалось найти новых инвесторов.
Об этом сообщает Le Figaro.
Французский коммерческий суд постановил закрыть авиакомпанию из-за отсутствия предложений от потенциальных инвесторов.
«Мы до конца надеялись, что что-то произойдет. Похоже, все идет к тому, что французский воздушный транспорт сосредоточится исключительно на Air France», — сообщил Бруно Форей из профсоюза авиакомпании.
Сейчас у компании-ликвидатора есть 21 день для увольнения персонала.
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