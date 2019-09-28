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Во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019 («Стремительный трезубец-2019»).

Как сообщает Госпогранслужба, основной целью учений, которые проходили в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО.

В учениях приняли участие более 3,6 тыс. военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники.

В рамках учений использовалась система имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени.

В этом году участниками учений Rapid Trident-2019 стал также отдел пограничной службы пограничной комендатуры быстрого реагирования Сумского отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы, который входит в состав объединенного батальона МВД Украины.

В ходе международных учений пограничники разворачивали базовый лагерь, обустраивали элементы оборонной инфраструктуры против провокаций и вооруженного нападения.

Также пограничники отрабатывали различные тактические элементы, разведку, засаду, отражение атак и контратаку условного противника. Все элементы учений Rapid Trident - 2019 происходили в условиях максимально приближенных к боевым.
ForUm

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