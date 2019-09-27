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В Запорожской области в селе Новодяное 27 сентября, на праздник Воздвижения Честнаго Креста Господня, прихожане Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви совершили крестный ход по улицам, изобразив Крест.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, событие также приурочено к празднованию 100-летия села Нововодяное.

«Весь маршрут во время движения непрерывно читался акафист Животворящему Кресту Господню. И уже в который раз, завершение крестного хода точно совпало с окончанием чтения акафиста, прочитанного пятикратно.

На протяженности всего крестного хода, а это более 8 км, четырежды читалось Евангелие, символически изображая четвероконечный Крест, обращённый на восток», - отметили в епархии.

На крестном ходе верующие несли в руках икону с частицей мощей священноисповедника Феодосия Станкевича.

В этот день также празднуется память запорожского священномученика Димитрия Игнатенко.
ForUm

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