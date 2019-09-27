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Если человек хочет быть неуязвимым от темных демонских сил, то он должен уважать святой крест, осенять себя им, носить на себе святой крест и молиться перед крестом.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованном на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Каждый истинный христианин должен носить на груди святой, животворящий крест. Креста трепещут демоны и радуются ангелы», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что на кресте Господь победил смерть.

«Когда Господь распялся на кресте, то на кресте была совершена большая Тайна - Господь разорвал рукописание наших всех человеческих грехов. На кресте Господь освободил человека от власти дьявола и забрал нас с его рук. На кресте Господь победил смерть. Господь отдал нам новую жизнь», - рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет на телеканале «Интер» в субботу, 28 сентября в 06.00.
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