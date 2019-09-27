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Константинопольский Патриарх Варфоломей распространяет искусственно созданный «вирус» для разрушения единства Поместных Православных Церквей.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Все понимают, что те, кто будет контактировать с ним, сразу же получат то, ради чего он и был создан – раскол. Даже если Синодом или Собором архиереев той или иной Православной Церкви под давлением и будет принято положительное решение в отношении признания ПЦУ, то внутри этой же Церкви обязательно найдется достаточное количество здравомыслящего архиереев, духовенства и мирян, которые останутся верны каноническому церковному устройству. Эти люди ни за что не примут признание ПЦУ и перестанут поминать тех предстоятелей и архиереев, которые ее признали», - написал митрополит Лука.

Владыка Лука убежден, что верующие УПЦ не примут «новую модель церковных отношений», которую навязывает Патриарх Варфоломей.

«По этой модели Константинопольский Патриарх должен стать для Православия тем же, кем является Папа Римский для католиков. С какой целью это делается?», - спрашивает митрополит.

Архиерей УПЦ отметил, что Патриарх Варфоломей «и представители его структуры уже неоднократно заявляли и словом, и делом о том, что свою миссию видят в экуменическом единстве Православной и Католической Церквей. Проще говоря, задача Константинопольской кафедры состоит в том, чтобы подчинить Православие римскому понтифику и разрушить единство Православной Церкви. А результат этого процесса – лишение благодати Духа Святого тех Церквей, которые примут жизнь по новым правилам».
ForUm

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