«Оппозиционная платформа – За жизнь» назвала решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить телеканал «112 Украина» лицензии на цифровое вещание рейдерским захватом, который инициировала уже новая украинская власть.

«Услужливые марионетки из Нацсовета выполнили приказ власти расправиться с независимым телевизионным каналом. Своим решением Нацсовет узаконил рейдерский захват телеканала – тот самый захват, который, как сообщали эксперты и журналисты, готовился в Офисе президента. Члены Нацсовета (срок полномочий трех из восьми членов уже истек), вчера послушно выполнявшие пожелания Коломойского и Порошенко, сегодня выполняют заказ Зеленского и Богдана», – говорится в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь».

В партии напомнили о многочисленных угрозах президента Владимира Зеленского, звучавших в адрес телеканалов, собственником которых является народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь». А также обратили внимание на публикации в независимых СМИ, где прямо заявляли о том, что непосредственным куратором рейдерского захвата телеканала «112 Украина» является руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан.

«Заявления Офиса президента о том, что они надеются, «новый состав Нацсовета поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке», – лучшее признание того, что у Зеленского понимают и нелегитимность нынешнего состава совета, и заказной характер политической расправы», – считают в партии.

Кроме того, как говорится в заявлении, ряд депутатов Европарламента также открыто говорили о влиянии Офиса президента на судей, рассматривавших дело телеканала «112 Украина».

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» уверены, что решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания продиктовано стремлением «услужить новой власти» и страхом лишиться должностей.

«Поэтому члены Нацсовета вынесли свое решение безропотно, единогласно и без рассмотрения альтернативных проектов», – отмечает пресс-служба партии, напоминая, что решение о лишении телеканала «112 Украина» лицензии на вещание выносилось Нацсоветом, когда срок полномочий трех из восьми его членов уже истек.

«Президент и его команда боятся слышать правду, которая уничтожает свободные СМИ, формируя под себя комфортное медиапространство, и которой не нужны журналисты, неизбежно повторит судьбу своих «папередников»«, – уверены в партии.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» обратилась к посольствам демократических стран, представительствам международных организаций и их наблюдательных миссий, международным правозащитным и профессиональным организациям, чтобы они дали политическую оценку действиям украинской власти. А также попросила представителей журналистского сообщества и всех, кто стремится сохранить свободу слова в Украине, подключаться к этой политической борьбе.

«Объединив усилия демократических политических сил, гражданского общества, журналистов и граждан, мы отстоим украинскую демократию. Украине не нужны еще пять лет бесправия, беззакония и репрессий. Боремся вместе за свободу слова в Украине! Вместе победим!» – призвали в «Оппозиционной платформе – За жизнь».