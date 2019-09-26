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Большинство конгрессменов Палаты представителей заявили, что поддерживают обвинения против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The New York Times.

На данный момент 218 конгрессменов Палаты представителей поддержали процедуру импичмента действующего президента США.

Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов. Чтобы принять решение об отставке президента США, Сенату требуется две трети голосов.

Напомним, скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента президента Трампа.

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В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму более 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонской «нефтеперевалки», в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена. 14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина готова передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.
 
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