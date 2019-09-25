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В Сумах сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили день второго обретения Малочернетчинського чудотворного образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни».

Фото: Сумская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Сумскую епархию, 25 сентября во время литургии три архиерея, 150 священников и множество верующих молились о мире в Украине.

По окончании богослужения состоялся крестных ход вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора.

***Малочернетчинский образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни» был явлен 30 ноября 1887 года во Всесвятской церкви села Малая Чернетчина Сумского уезда Харьковской губернии. В конце ХIX века прославился многочисленными чудесами, почитался православными, лютеранами и католиками. В годы Гражданской войны был утрачен, в 2012 году обнаружен в собрании донецкого коллекционера. После экспертизы и реставрации передан Церкви. Доставлен в Сумы 25 сентября 2012 года при большом стечении духовенства и верующих. Постоянно пребывает в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Сум; каждый воскресный вечер выносится в центр храма, где совершается молебное пение.
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