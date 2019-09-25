также в разделеРелигия
В Сумах сотни верующих УПЦ отметили день обретения чудотворного образа Христа Спасителя "Хлеб Жизни" 10
На Буковине сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь чудотворной иконы Божией Матери «Боянская» 9
Капелланы УПЦ собрались, чтобы найти пути сотрудничества с военными 11
Митрополит Антоний видит вызов для Православного мира в возможном объединении ПЦУ с УГКЦ 29
Священник УПЦ считает, что в скандале с письмом по «московскому делу» церковники должны были подписаться, как граждане России 28
В УПЦ опровергли информацию о переходе общины на Сумщине в ПЦУ 11
На Буковине румынские приходы «перетягивают» в ПЦУ 13
В столичный Десятинный монастырь прибыла икона с частицей мощей святого, которому молятся об исцелении болезней слуха и зрения 38
В Женеве на сессии ООН священник УПЦ был назван правозащитником с правом на международную защиту 18
В Киеве 7 октября откроется XVII фестиваль православного кино «Покров» 13
В Минске готовятся к торжествам в честь 30-летия Белорусского экзархата 19
Запорожский митрополит рассказал, почему УПЦ не интересуют предложения Фанара 117
На Донбассе тысячи верующих УПЦ празднуют память преподобных отцов Святогорских 21
Митрополит Антоний – о том, почему преподобный Силуан Афонский считал врагов подарками свыше 18
Предстоятель УПЦ обсудил с Послом Сербии государственно-культурные отношения двух стран 10
В Кривом Роге на горно-обогатительном комбинате открыли храм УПЦ 24
На Волыни сотни верующих УПЦ отметили праздник Зимненской иконы Пресвятой Богородицы 19
Филарет утверждает, что Объединительный Собор был Собором Константинопольской Церкви 19

Реализация любви к ближнему состоит в миссионерской деятельности монахов, которая проявляется в помощи нуждающимся, в сохранении чистоты веры и в духовном просвещении.


Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь) на Международной конференции в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

«На протяжении всей истории своего существования, монашество осуществляло и осуществляет очень важную миссию в Церкви. Хотя монашеское движение по своей идее стремилось бежать из мира и, по преимуществу, занималось делом спасения собственной души, но и для него осталась обязательной заповедь Спасителя: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12:31). Реализацией любви к ближнему и стала в определенном смысле миссионерская деятельность монашества, которая проявила себя в разносторонней помощи нуждающимся, в борьбе за сохранение чистоты веры, в духовном просвещении», - отметил архимандрит Дамаскин.

Также он рассказал о том, что представляет собой монашество.

«Евангельский идеал христианина во все времена находил отклик в верующих сердцах и получил свое полное раскрытие в институте монашества. Монашество – это реализация на земле Царства Небесного, пришедшего в силе».

В конференции принимают участие архиереи, наместники и настоятельницы монастырей и подворий, представители монашества из Украины, России, Беларуси, Молдовы и Сербии. Перед началом форума его участники помолились за Божественной литургией в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Также проходят круглые столы и научно-практические дискуссии, посвященные теме монашества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/осень
6169 грн.
13
Теги