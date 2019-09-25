Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о неизменности курса Украины на евроатлантическую интеграцию, но отметил, что теперь тактика этого развития должна измениться. Об этом Кулеба заявил в комментарии Радио Свобода.

«Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята представленная ​​Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ), и по сей день ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ. Поэтому, мы сейчас сосредотачиваться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления», - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас имеет «прекрасный диалог» с коллегами из Альянса.

«Мы никоим образом не обсуждаем свертывание сотрудничества, а наоборот, - мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решение проблем и возможности быстрого движения вперед», - добавил Кулеба.

Напомним, ранее представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды и поэтому стоит пересмотреть подход к отношениям с Альянсом.

При этом в Кабмине подчеркнули, что слова Верещук были неправильно трактованы рядом СМИ