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Слова представителя правительства в Верховной Раде Ирины Верещук были неправильно трактованы рядом СМИ. Соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства.

«Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным. Стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО», - отмечается в нем.

«Конечно, международный вооруженный конфликт на Востоке по многим позициям затрудняет для Украины интеграцию в НАТО. Мы также понимаем, что установление мира в Украине очень во многом зависит от руководства России. Именно это имелось в виду», - пояснили в правительстве.

Но так же многое зависит и от украинцев, ведь Украина будет реальным кандидатом на членство в НАТО только при условии серьезного прогресса в реформах: успешного преодоления коррупции, обеспечения надлежащего управления, прозрачности, соблюдения прав человека и гендерного равенства, реформирования уголовного правосудия, судебной реформы.

Именно это имела в виду Верещук, когда приводила примеры других стран относительно процесса их вступления в НАТО.

Ранее Верещук заявила, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды и поэтому стоит пересмотреть подход к отношениям с Альянсом.
ForUm

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