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За 8 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (13,7 млрд грн), сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, более половины (58,3%) этого результата было обеспечено деятельностью государственного ПриватБанка.

Доходы банков в текущем году выросли на 28,5% до 165 млрд грн, при этом расходы - на 5,2% до 120,7 млрд грн.

В НБУ также назвали четыре фактора роста банковской прибыли:

- рост чистых процентных доходов банков на 18% до 53 млрд грн;

- рост чистых комиссионных доходов банков на 15% до 28,4 млрд грн;

- позитивный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 14,9 млрд грн;

- низкий объем отчислений банками в резервы - 8 млрд грн против 14,4 млрд грн в прошлом году.

«Нынешний период высокой доходности должен быть использован для формирования банками запаса прочности, который позволит выполнять ужесточенные требования Национального банка к капиталу банков. Особенно это касается государственных банков. На сегодня почти всю прибыль они должны перечислять в бюджет в виде дивидендов. В то же время их достаточная капитализация - непременное условие сохранения финансовой стабильности. Именно поэтому в период усиления требований к банкам стоит подумать о практике распределения прибыли госбанков только в случае, если они будут иметь избыточный капитал, а основную часть прибыли госбанков направлять на усиление их прочности», - отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
ForUm

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