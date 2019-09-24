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На Донбассе в Святогорской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви празднуют память преподобных отцов Святогорских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, 24 сентября за Литургией представители епископата, духовенства и многочисленные паломники со всей страны молились за Церковь и мир в Украине.

После литургии состоялся крестный ход на монастырскую площадь, где был отслужен молебен.

*** В Собор Святогорских святых включены имена 18 преподобных отцов, которые подвизались во Святых Горах в XVII, XVIII, XIX и XX веках.

11-12 июля 2008 года в Святогорской Лавре состоялось торжественное прославление 16-ти отцов Святогорской обители. Помимо 16-ти подвижников в Собор Святогорских святых включены преподобный Иоанн, затворник Святогорский и преподобноисповедник Паисий (Москот).

День соборного празднования преподобных отцов Святогорских — 24 сентября — приурочен ко дню памяти преподобного Иоанна (Стрельцова), одного из самых известных подвижников Святогорской обители. 

Фото: Святогорская лавра
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