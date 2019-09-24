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Глава Украинской Православной Церкви Киевского патриарха Филарет (Денисенко) заявил, что отказ от выдвижения его кандидатуры на избрание Главы Православной Церкви Украины был неканоническим.

Фото: ВВС

Об этом говорится в обращении Филарета, в котором он прокомментировал события, происходившие на Объединительном соборе в декабре 2018 года в Софии Киевской, опубликованном на официальном сайте УПЦ КП.

«Абсолютно неканоническим условием был отказ патриарха Филарета от выдвижения своей кандидатуры на избрание Предстоятелем Объединенной Поместной Украинской Православной Церкви (ПЦУ, - ред.). Несмотря на то, что Патриарх Филарет имел гораздо большее доверие в украинском обществе среди православных церковных лидеров, - он согласился на снятие своей кандидатуры. Это требование было не только несправедливым, но и неканоническим», - говорится в обращении.

Также в документе объясняется, почему Филарет сам отказался выдвигать свою кандидатуру.

«Патриарх согласился на это ради получения Томоса об автокефалии. Пошел на самопожертвование», - заявил Филарет.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором была создана новая Церковь, главой которой стал митрополит Епифаний (Думенко).
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