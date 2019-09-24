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В Винницкой области в Иосафатовой долине началось возрождение монашеской жизни.

Фото: Фейсбук

Об этом написал на своей странице в Facebook клирик Могилев-Подольской епархии игумен Нектарий (Канчий), сообщает Центр информации УПЦ.

«С Божией милостью и заботой митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита на Иосафатовой долине крестов впервые за 17 лет начинается возрождение монашеской жизни», — написал отец Нектарий.

16 сентября на территории Иосафатовой долины был установлен вагончик для первых насельников, «которые будут жить, трудиться и возносить свои молитвы за всех и за вся».

«Просим неравнодушных присоединиться к возрождению этой святыни», — написал игумен Нектарий.

По преданию, 15 августа 1923 года в долине, над святым источником, монаху Иакову явилась Пресвятая Богородица, которая призвала: «Христа славьте, Кресты ставьте!». Сейчас в Иосафатовой долине расположены тысячи крестов. Также ежегодно 15 августа верующие УПЦ совершают к этому месту традиционный крестный ход.
ForUm

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