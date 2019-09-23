Губернатор Ровенской области заверил, что впредь не допустит рейдерских захватов храмов и незаконных перерегистраций церковных общин Украинской Православной Церкви.

Фото: Сарненская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии, об этом новый глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заявил во время встречи с митрополитом Полесским и Сарненским Анатолием.

Митрополит Анатолий рассказал губернатору о нарушении конституционных прав церковных общин и верующих Украинской Православной Церкви бывшим главой Ровенской ОГА Алексеем Муляренко.

Владыка сообщил о случаях «перерегистрации» церковных общин УПЦ в ПЦУ без их ведома и проинформировал губернатора, что в этом процессе были задействованы не только бывший глава области, но и подчиненные ему головы Дубровицкой, Рокитновской, Березновской районных государственных администраций, которые лично проводили собрания ПЦУ.

Митрополит Анатолий подчеркнул, что общины и верующие Украинской Православной Церкви остаются верными вере и Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Также он отметил, что общины продолжают свое служение и молитвы в приспособленных помещениях, и ждут судебных решений о возвращении захваченных рейдерским путем храмов.

Губернатор заверил митрополита Анатолия, что впредь не допустит рейдерских захватов храмов и незаконных перерегистраций церковных общин, и подчеркнул, что все спорные церковные вопросы будут решаться в рамках действующего законодательства.

Также митрополит Полесский и Сарненский Анатолий встретился с руководителем управления культуры Ровенской ОГА Ярославом Мельником и работниками отдела по делам религии. Владыка рассказал о церковных общинах, которые были незаконно перерегистрированы предыдущей властью.