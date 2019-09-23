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Во время патрулирования реки Десенка сотрудники отдела полиции в речном порту «Киев» заметили катер, который задел верхним каркасом мост. Правоохранители решили остановить плавсредство для проверки, сообщает пресс-служба столичного главка.

Пообщавшись с 54-летним водителем, полицейские выяснили, что он находится в алкогольном опьянении. На мужчину составили административный протокол по ч. 5 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления плавучих средств на срок от одного до трех лет, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
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