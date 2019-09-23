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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут в Нью-Йорке часовую встречу. Об этом Пристайко сказал в интервью Громадському.

«Встреча с Трампом будет обязательно, у нас есть время для этого, и это не будет встреча на полях, рукопожатие. Оба президента нашли время. Для президента Зеленского это вообще первый выезд в ООН, он впервые будет участвовать в Генассамблее», - сказал он.

«Вместе с тем часовая встреча, во время которой прежде всего мы ставим перед собой задачу наладить связь. Президент Зеленский дважды разговаривал по телефону (с Трампом), но мы понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров», - отметил министр.

«К сожалению или к счастью, так построены системы, лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и вообще отношениях между странами. Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, каким видим и развитие двусторонних отношений, и вообще выживание Украины в войне, - это и есть основные задачи», - подчеркнул Пристайко.

«Все задачи я не могу вам открыть, но поверьте, есть целый список проблем, который мы пройдем с США. Иногда это проблемы, иногда - просто бизнес идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из вопросов, которые обязательно обсудят президенты», - подчеркнул министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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