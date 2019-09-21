Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США, передает «Радио Свобода».

Издание «Зеркало Недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что запланированная продолжительность встречи — 45 минут.

«Однако встреча может продолжаться и дольше», — отметил собеседник издания. По его словам, среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский лидеры — ситуация на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Представитель Белого дома сообщил, что во время встречи президенты поговорят о двустороннем сотрудничестве в области энергетики и торговли и реформе украинской экономики. Также Трамп хочет обсудить вопрос «попыток Китая похитить интеллектуальную собственность» в Украине.

В Офисе президента Украины ранее подтвердили, что 23-26 сентября Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Кроме встречи с Трампом, у Зеленского запланированы встречи с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций США и представителями американских деловых кругов.

Напомним, что 1 сентября Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве во время мероприятий, посвященных восьмидесятой годовщине с начала Второй мировой войны. Ожидалось, что в мероприятиях также примет участие Дональд Трамп и тогда должна была состояться первая встреча с Зеленским. Однако Трамп отменил свой визит из-за приближения к США урагана «Дориан».