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В Чернигове тысячи верующих Украинской Православной Церкви отпраздновали память обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

Фото: Бориспольская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черниговскую епархию, 21 сентября во время крестного хода с мощами святителя Феодосия из Елецкого Успенского женского монастыря в Свято-Троицкий собор представители духовенства и верующие молились о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

22 сентября, Литургию в соборе возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

После богослужения был совершен крестный ход с мощами святителя Феодосия вокруг кафедрального собора.

*** Святой Феодосий Черниговский - выходец из дворянского рода, воспитанник Киевского братского монастыря, был одним из самых образованных людей XVII века. Он был учеником Епифания Славинецкого, Иннокентия Гизеля и др. Святитель выступал за воссоединение Русской и Киевской Митрополий и участвовал в посольстве, что увенчалось подписанием соответствующих грамот (1685 г). Его епископская хиротония состоялась в 1692 года. В управление Черниговской кафедрой вступил в 1693 году. Отошел ко Господу святитель Феодосий в 1696 году. К лику святых причислен в 1896 году.
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