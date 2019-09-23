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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что именно администрация Дональда Трампа предоставила военную помощь Украине.

«Мы хотим иметь хорошие отношения с народом Украины. Мы хотим, чтобы они были свободны и независимы», - подчеркнул Помпео в интервью каналу ABC в воскресенье, сообщает УНИАН.

«Я видел, как президент общается с руководством Украины. Я слушал переговоры и помню как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украине. Президент принял решение о предоставлении и не однажды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины. Как вы помните, именно прошлая администрация позволила Владимиру Путину забрать пятую часть Украины. Мы планируем встречу с Зеленским на этой неделе», - заявил Помпео корреспонденту FoxNews.

Он также отметил, что переговоры относительно предоставления военной поддержки Украине всегда были «на 100% соответствующие, на 100% законные и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств».

Помпео выразил надежду на то, что правда относительно действий бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине станет известной.

«Я надеюсь – если вице-президент Байден совершал неадекватные действия, если он имел конфликт интересов, или разрешил, чтобы что-то произошло в Украине, что могло повлиять на наши выборы 2016 года, я надеюсь, что мы это выявим», - подчеркнул чиновник.

Байден отрицает обвинения в неподходящих действиях в Украине.

Напомним, Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.
ForUm

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