«Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания для его восьми детей, верным и щедрым, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнь больших приключений и исключительных достижений», — говорится в заявлении его сына Стивена Хилтона, который возглавляет фонд Conrad N. Hilton Foundation, передает CNN.

«Я глубоко опечалена смертью моего дедушки Баррона Хилтона. Он был легендой», — написала в Twitter его внучка, певица Пэрис Хилтон.

Баррон Хилтон был сыном основателя отелей Hilton Конрада Хилтона. В 1966 году он сменил своего отца на посту президента и генерального директора компании Hilton Hotels Corporation. В 1996 году он ушел с поста президента компании Hilton Hotels Corporation, но еще в течение 10 лет оставался главой ее совета директоров. Впоследствии, в 2007 году, Баррон Хилтон завещал почти все свое наследство фонду Conrad N. Hilton Foundation.