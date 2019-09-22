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В Луганской области правоохранители обнаружили и изъяли схрон боеприпасов боевиков псевдореспублики «ЛНР».

Об этом сообщили в полиции области.

Схрон боевиков был обнаружен на территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье, где раньше было место дислокации незаконного вооруженного формирования «Всевеликого войска донского».

 

Правоохранители изъяли два гранатомета, минометную мину 80-го калибра, два капсулы детонатора, две главные части снаряда РПГ-7, 30 взрывателей к минам МП255, шесть ручных гранат, четыре запали и почти 1500 патронов различного калибра.

«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого», — отметили в полиции.
ForUm

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