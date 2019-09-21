Народные депутаты от Слуги народа возглавили украинские делегации в ПАСЕ ОБСЕ и в Парламентской ассамблее НАТО.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в Facebook.
По его словам, Никита Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Егор Чернев — в ПА НАТО.
По словам Яременко, в парламенте были сформированы двусторонние «группы дружбы» с Эстонией, Канадой, США, Японией, Литвой.
Напомним, ранее народный депутат из фракции Слуга народа Елизавета Ясько назначена главой делегации Верховной Рады в ПАСЕ.
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