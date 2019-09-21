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Членство в Североатлантическом Альянсе (НАТО) и Евросоюзе остается приоритетом для Украины.

Об этом в интервью hromadske заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, действующая власть не снимает вопроса ПДЧ — плана действий по членству в НАТО.

«Все необходимые формальные механизмы — если надо ПДЧ, окей, пусть будет ПДЧ. Мы будем обращаться к нему, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать», — сказал министр.

Пристайко отметил, что некоторые страны территориально расположены далеко от Альянса, некоторые считают, что им не нужно НАТО, чтобы чувствовать себя защищенными.

«Особенно это удобно тем странам, которые живут внутри Альянса, типа Австрии. Она может спокойно и долго рассказывать, как хорошо быть нейтральным, находясь прямо в окружении европейских и натовских стран», — добавил он.

Но по Украине глава МИД уверен в необходимости членства в НАТО.

«Моя персональная мысль — как бы ни закончился нынешний конфликт, нам все равно нужно думать уже сейчас, как обеспечить свою безопасность на будущее. Я считаю, что ничего лучшего в нашей части континента, чем НАТО, не придумано и не будет в ближайшее время, который можно представить. Поэтому для меня наиболее эффективным методом защиты нашей независимости является членство в Альянсе», — резюмировал Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко заявлял, что Украина планирует возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса в рамках «плана Зеленского» по восстановлению связей с нашими согражданами, проживающими за линией столкновения.
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