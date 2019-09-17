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Реальный неформальный лидер системы распределения земельных ресурсов Украины, и. о. главы Госгеокадастра Украины Александр Колотилин в данный момент является основным кандидатом на теневой пост «главного смотрящего по земле», продвигая на должность главы ведомства «темную лошадку». Об этом говорится в статье «Плох тот чиновник, который не мечтает стать смотрящим», опубликованной Антикор.

«При оранжевой и бело-голубой властях Александр Колотилин прятался среди планктона землеустроителей и дорос при регионалах до главного райзема граничащего с Киевской областью Козелецкого района Черниговской области. При смене власти в 2014 году Колотилин проявил свою тягу к карьерному росту: по принципу «вовремя предать, это не предать, а предвидеть» будучи выходцем из известной киевской землеустроительной фирмы ООО «Топос», он сдает новым властям все схемы и темы в системе земресурсов. А это по стечению обстоятельств была история с оформлением земельных участков в Новых Петровцах Вышгородского района Киевской области, в том числе и ООО Танталит – того самого Межигорья по схеме приватизации на мертвых душ. В награду за это, Колотилин получил не только вожделенную должность главы областного госгеокадастра Черниговской области, а еще и возможность скрысить пяток участков в тех самых Новых Петровцах (ведь конечные получатели из «злочиннной власти» уже в бегах)», – сказано в материале.

Там также отмечается, что запасом этих участков Александр Колотилин распорядился очень удачно, отдав несколько из них с дисконтом представителям новой власти, и в 2017 получил должность директора департамента по контролю за использованием земель Госгеокадастра Украины.

«И жизнь удалась, неработающая супруга, раз в квартал поездки за рубеж на отдых при зарплате на уровне 15 тыс. грн. Всего за год получил статус гривневого миллионера. Воистину говорят – «земля-кормилица». Эффективность коррупционного КПД этого чиновника легко отследить по изменениям в декларации», – отмечают в издании, приводя копии соответствующих документов.

Как говорится в статье, звездный час для Александра Колотилина настал, когда в конце октября 2017 года тогдашнего руководителя Госгеокадастра Олега Цвяха в присутствии президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана обвинили в искусственном затягивании выделения земельных участков участникам АТО. А также в том, что Госгеокадастр расставляет в региональных филиалах «смотрящих», проворачивающих на местах коррупционные схемы. И вновь, «по странному стечению обстоятельств», именно Колотилина назначают исполняющим обязанности главы этого ведомства.

«Тут уже он развернулся по полной, расставил своих людей в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской и Волынской областях. Рейдерские схемы с продажей земель на фиктивных торгах и оформление участков на подставных лиц вызвало многочисленные протесты в Черкасской области, жалобы и реакцию народных депутатов как в Днепропетровской, так и в Волынской областях. Как говориться, аппетит приходит во время еды, и схемы в его родной Черниговской области просто вышли за рамки тихого распила земли и стали беспринципно беспредельными. А что же сейчас? Понимая, что в этот раз при очередной смене власти сдавать кроме себя уже будет некого, Колотилин продвигает на должность главы Госгеокадастра темную лошадку, становясь новым «Смотрящим по земле», – резюмируется в материале.
ForUm

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