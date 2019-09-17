Убийца журналиста Георгия Гонгадзе бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач подал кассацию с требованием сократить ему срок заключения с пожизненного до 15 лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Kyiv Post.



Отмечается, что осужденный изменил свои показания, и теперь он настаивает, что «превысил полномочия». «Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное», – заявил он.

Известно, что в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко. Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу. Заседание по его делу должно состояться 9 октября.

Напомним, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе в марте 2016 года в Киеве.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.

В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.

Заказчики убийства до сих пор не наказаны.