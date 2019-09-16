В Кропивницкий в Благовещенский храм УПЦ, 19 сентября, сын украинского поэта Василия Стуса генеральный директор Киевского Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий привезет икону Пресвятой Богородицы «Васильковская».
Фото: из открытых источников
Об этом медиапорталу DOZOR сообщил настоятель Благовещенского храма протоиерей Евгений Назаренко.
Особенностью этого образа является сочетание черт двух иконописных школ - западной и восточной. Такой тип иконы православной традиции пришел с Запада в ХVI веке.
Икону доставят в Благовещенский храм из Национального музея Тараса Шевченко. Святыню в 1840-х годах во время своего пребывания на территории военного поселения Новая Прага написал друг Кобзаря Григорий Честаховский.
Встреча иконы состоится в храме в 9.30 и пробудет в городе несколько дней.
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