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В Кропивницкий в Благовещенский храм УПЦ, 19 сентября, сын украинского поэта Василия Стуса генеральный директор Киевского Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий привезет икону Пресвятой Богородицы «Васильковская».

Фото: из открытых источников

Об этом медиапорталу DOZOR сообщил настоятель Благовещенского храма протоиерей Евгений Назаренко.

Особенностью этого образа является сочетание черт двух иконописных школ - западной и восточной. Такой тип иконы православной традиции пришел с Запада в ХVI веке.

Икону доставят в Благовещенский храм из Национального музея Тараса Шевченко. Святыню в 1840-х годах во время своего пребывания на территории военного поселения Новая Прага написал друг Кобзаря Григорий Честаховский.

Встреча иконы состоится в храме в 9.30 и пробудет в городе несколько дней.
ForUm

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