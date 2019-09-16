В Виннице в ночь с 13 на 14 сентября, тысячи верующих УПЦ вышли с молитвой к захваченному Спасо-Преображенскому кафедральному собору.
Фото: Винницкая епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, ночная Литургия состоялась по случаю праздника в честь Всех святых земли Винницкой и 81-й годовщины со дня рождения митрополита Макария (Свистуна).
Богослужение возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий в сослужении многочисленного духовенства.
После Литургии был совершен молебен, во время которого молились о городе и его жителях – 14 сентября Винница отмечает День города.
Завершилось богослужение заупокойной литией по почившему митрополиту Макарию, могила которого находится возле Преображенского собора.
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