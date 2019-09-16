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В Виннице митрополит УПЦ Варсонофий (Столяр) встретился с представителями городской и областной власти и рассказал о нарушениях прав верующих УПЦ.

Фото: Винницка епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 14 сентября по приглашению мэрии митрополит Винницкий и Барский Варсонофий принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Винница.

«По приглашению мэрии нашего города принял участие в праздничных мероприятиях и пообщался с мэром Сергеем Моргуновым и Владимиром Гройсманом. Смог впервые рассказать за агрессивное проведение ПЦУ в течение девяти месяцев, когда они захватили незаконно епархиальное управление, Преображенский собор, всю документацию нашей епархии, печать, финансы и прочее. Надеюсь в ближайшем времени все вернется. "Бог не в силе, а в правде"», - прокомментировал митрополит УПЦ итоги встреч на своей странице в Facebook.
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