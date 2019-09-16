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На Черниговщине в селе Припутни активисты ПЦУ во главе с запрещенным в служении иеромонахом Леонтием срезали замки на местном храме и избили прихожан УПЦ, которые пытались воспрепятствовать их незаконным действиям.

Фото: Скрин видео. Нежинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, рейдерская атака на храм УПЦ завершилась госпитализацией прихожанки. 

«События в Припутнях в очередной раз доказали, что у представителей ПЦУ на Черниговщине наступил глубокий кризис. Ведь ломать двери храма прибыла та самая горстка нескольких маргинальной внешности адептов раскола, которая гастролирует с подобными турами по всей области», – подчеркнули в епархиальной пресс-службе.

Сторонники новообразованной церковной структуры пришли к храму со своим юристом. Не имея никаких правовых оснований претендовать на церковное помещение, они убедили представителей правоохранительных органов в обратном и при их содействии срезали замки. Когда местный священник и прихожане попытались этому помешать, рейдеры применили к верующим физическую силу.

В результате избиения прихожанка УПЦ была госпитализирована с ушибами различной степени и подозрением на сотрясение мозга.

Впоследствии правоохранители выяснили, что у Леонтия нет никаких прав собственности на храм и он просто их обманул. Более того, на основании его заявлений была подана жалоба в следственные органы о фальсификации документов, которые совершили областные чиновники: еще месяц назад замглавы Черниговской ОГА Наталья Романова в письменном виде сообщила, что присланные ей документы на перевод прихода в Припутнях в ПЦУ рассматриваться не будут, поскольку они основаны на результатах фиктивного собрания и не соответствуют необходимым нормам.

Также всем присутствующим сообщили, что главный зачинщик захвата храма УПЦ – иеромонах Леонтий – был запрещен в священнослужении после того, как Нежинский городской суд приговорил его по уголовной статье к 5 годам лишения свободы, с исправительным сроком до трех лет.

В результате духовенство Нежинской епархии совершило в храме богослужение и восстановило замки.
ForUm

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