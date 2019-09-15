также в разделеСтолица
В Киеве возможны изменения в работе метро 18
За два года в Киеве запустят троллейбус на Виноградарь 13
В Киеве ночью сгорел ресторан 70
Дорожники опровергли обвал моста в Киеве: камень на авто сбросили сверху 49
В КГГА объяснили причину проблем с воздухом в столице 27
В Киеве насчитали 230 нелегальных хостелов 22
В Киеве начинается осенний призыв 31
«Слуга народа» будет инициировать досрочные выборы мэра Киева и Киевсовета 38
Кличко инициировал консультации с главами фракций о роспуске Киевсовета 39
«Нафтогаз» заявляет об угрозе срыва отопительного сезона в Киеве 49
В Киеве экс-бухгалтер вуза 7 лет получала зарплату несуществующего работника 36
В Киеве произошел пожар на рынке «Юность» 48
Кличко показал, как строят новую часть Большой кольцевой дороги 65
«Минером» киевского вокзала оказался россиянин 30
Руководство «Киевзеленстроя» поймали на разворовывании госсредств 28
Полиция задержала мужчину, стрелявшего в столичном троллейбусе 32
С октября в столичном транспорте не будет кондукторов 35
Уровень загрязнения воздуха в Киеве теперь можно узнать онлайн 43
Замеры воздуха в Киеве показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида. Столичные власти объясняют это большим количеством пожаров.

О загрязнении воздуха сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, превышение нормы зафиксировали 13 сентября.

Так, концентрация пыли составляла 0,10-0,20 мг/м.куб при максимально допустимой норме в 0,15. Концентрация диоксида серы колебалась от 0,018 до 0,126, тогда как допустимая норма — 0,50.

Показатель формальдегида — 0,003-0,015 при норме в 0,003. Превышена норма и оксида азота — 0,04-0,36 при допустимом показателе 0,04. Оксид углерода остался в пределах нормы.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что на загрязнение воздуха влияет большое количество пожаров близ города.

«За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. В сравнение с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились случаи поджогов травяных настилов», — сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, на экологию в Киеве, как и в других мегаполисах, влияет ряд факторов, в частности: работа промышленных предприятий, увеличение количества автомобилей, увеличение количества пожаров на территории Киевской области и тому подобное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4365 грн.
32
Теги