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В Киеве в течении двух лет запустят дополнительный троллейбусный маршрут на Виноградарь.

Об этом сообщает КГГА.

В районе разворотного кольца на пересечении просп. Георгия Гонгадзе — ул. Правды — ул. Маршала Гречко реконструируют контактную сеть, что позволит провести новый троллейбусный маршрут.

«Он может обеспечить беспересадочное транспортное сообщение с местными социальными учреждениями. Также улучшится транспортное обеспечение жителей жилого массива Виноградарь экологическим видом транспорта», — говорится в сообщении.
ForUm

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