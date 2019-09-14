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Американский спецназ уничтожил сына лидера террористической группировки Аль-Каида Усамы Бен Ладена — Хамза Бен Ладена.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на заявление Белого дома от имени президента США Дональда Трампа.

Хамза бен Ладен был уничтожен в ходе операции на границе Афганистана и Пакистана.

США уверены, что гибель Хамзы бен Ладена «не только лишит Аль-Каиду важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки».

В заявлении говорится, что на Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок.

О деталях операции ничего не сообщается.
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