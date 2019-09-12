Учителя трудового обучения Граденицкой школы в Одесской области Николая Ласницу уволили из-за высказываний в поддержку России в запрещенной в Украине соцсети.



Об этом сообщил общественный активист Демьян Ганул.

«Учитель в запрещенной социальной сети постил сообщения антиукраинского характера. Начиная с главаря «ДНР» Захарченко и заканчивая тем, что Одесса – это Россия, в сопровождении запрещенной георгиевской ленты... Учителя уволили из школы, ведь недопустимо, чтобы человек с такими взглядами работал в сфере образования», – написал он в Facebook.





Также активист обнародовал видео, в котором учитель утверждает, что он поддерживает Украину. «Я ничему этому плохому детей не учу», – заявил он.