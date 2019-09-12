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12 сентября 2019 детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили бывшему директору ГП «ЛБТЗ» о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларации за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

Среди незадекларированного имущества – квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП «ЛБТЗ».

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

Напомним, Роман Тымкив был уволен с должности директора ГП «Львовский бронетанковый завод» в августе 2018 года. 

летом 2017 года Тымкив на основании постановления следственного судьи был отстранен от исполнения обязанностей директора «Львовского бронетанкового завода», что, в соответствии с нормами законодательства, сделало невозможным его увольнение до окончания срока действия отстранения.

Напомним, Тымкив и его заместитель были задержаны утром 14 июля 2017. В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что вышеуказанные и еще несколько чиновников были задержаны в рамках расследования уголовного производства о растрате имущества. Установлено, что служебные лица Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил в сговоре со служебными лицами «Львовского бронетанкового завода», учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запчастей и комплектующих элементов к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.
ForUm

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