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В селе Любимовка Вышгородского района 42-летний местный житель нанес соседям крупные имущественные убытки вследствие выжигания травы.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, пожар уничтожил три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор.

К счастью, обошлось без жертв.

Правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия, проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.
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