Святого пророка, предтечу и крестителя Господня Иоанна убили из-за того, что он открыто обличал сильных мира сего.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Об этом рассказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии УПЦ.

«Иоанн Креститель пострадал из-за того, что открыто обличал сильных мира сего, говорил им правду в глаза. Но говорить правду, как известно, и сейчас и в далеком прошлом, – не безопасно. Именно за это служение Христос высоко ценил Иоанна. И дело не только в его удивительных личных качествах, в его вере и в его аскезе.

Иоанн Креститель взял на себя тяжкий крест – трудное, почти неисполнимое дело – говорить правду. Но какую правду говорил Иоанн Креститель? Он говорил правду Божию, которая есть одним из существенных свойств Отца и Сына и Святого Духа. Это значит, что Бог Праведен по самому Своему естеству, и будучи праведным по естеству, Он осознает высшую правду, как высочайшее благо и никогда не действует вопреки справедливости», - сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что «к сожалению, далеко не каждый человек способен на это, хотя чувство справедливости свойственно и ему, как-никак, каждый из нас есть носитель образа Божьего. Вот только не всегда мы поступаем в согласии с этим чувством».

Митрополит объяснил, почему люди лгут.

«Наша грешная природа очень сильно искажает нашу жизнь. Получается, что мы очень часто лукавим. Если говорить вообще по-честному, то лукавим просто все время. Мы сплетничаем, то есть намеренно распространяем слухи, которые способны нанести вред не только тому, о ком они, но и нам самим, потому что ложь способна отравить любую душу. Христос всегда говорил правду. Если мы хотим подражать Ему, то нужно начинать с того, чтобы никогда не лгать – ни себе ни другим», - отметил он.

Владыка особо подчеркнул значение подвига Иоанна Предтечи в наше время.

«Церковь именует его последним пророком и первым мучеником, поскольку он оказался как бы на грани двух эпох. С одной стороны, он исполнил пророческое служение, возвещая людям волю Божью, подготавливая приход Иисуса. С другой стороны, он пострадал за Божью правду, за своё служение Христу. Празднуя Усекновение главы Иоанна Предтечи, мы вспоминаем великого человека, его жизнь и кончину, учимся у него вере в Бога, доверию Богу, стремлению исполнить своё предназначение до конца. Особенно это полезно для нашего времени, для нас с вами, поскольку страх сковал сердца и волю многих в нашей стране. Свидетельство же об Иоанне – пример того, как должен поступать любой честный человек – обличать зло и быть непримиримым к любой неправде. Быть честным и правдивым – это значит исполнять заповеди Божьи, потому что их исполнение – это тоже, что и творить правду», - подчеркнул митрополит Лука.