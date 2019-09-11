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Канцлер Германии Ангела Меркель высоко оценила усилия властей Украины и РФ, которые помогли осуществить недавний обмен пленными, сообщает DW.

«На нас лежит ответственность за снижение напряженности между Россией и Украиной», - заявила она, отметив, что «наблюдает за первыми шагами» в этом направлении президента Владимира Зеленского. 

Канцлер также указала на важность выполнения сторонами Минских договоренностей и выразила надежду на скорое проведение новой встречи в «нормандском формате». 

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
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