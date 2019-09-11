Сегодня, 11 сентября, в Деснянском районе Киева произошел пожар на рынке «Юность», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на ул. Миропольская, 2 поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве в 10:58.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия, было установлено, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов на рынке.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 30 кв. м в 11:25 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 11:36 - ликвидировать.

Во время тушения пожара была обнаружена потерпевшая с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, которая была передана работникам скорой медицинской помощи.

На месте происшествия были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГосЧС Украины в Киеве.

Погибших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара выясняется.