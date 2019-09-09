Мы получили право и честь называть Бога своим Отцом, и нужно стараться прожить жизнь так, чтобы эти право и честь за нами остались в вечности.

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Об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в своем Telegram-канале, сообщает Центр информации УПЦ.

Архиерей процитировал Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла: «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь» (1 Кор.15:1).

Митрополит Лука отметил: «О чем напоминает нам апостол Павел? […] Он учил то том, что Бог стал человеком. Для того, чтобы нас спасти, Он претерпел страшные страдания и смерть. А нам для того, чтобы спастись, нужны вера и покаяние. В этом суть и соль Евангельской проповеди. Но апостолы предупреждали, что вскоре придут хищные волки, которые будут извращать это учение и вносить в единое стадо соблазны и разделения».

Митрополит отметил, что сегодня люди делят всех на «своих» и «чужих», что противоречит Евангелию.

«Сегодня люди в таких же облачениях, как и у меня, сеют в душах наших граждан семена ненависти, разделяя их на своих и чужих. "Свои" – это те, кто с ними заодно, а «чужие» – все те, кто с ними не согласны. Разве разделял так людей Христос? Разве этому учил апостол Павел? Нет, они искали только одного – спасения души каждого человека, независимо от его национальности или каких-либо других убеждений.

"Рыба ищет, где поглубже, а человек – где получше", – так говорит народная пословица. Искал ли Бог "где получше?". А ведь Он мог без всяких страданий заставить нас жить так, как Он хочет, быть такими, какими Ему угодно. Он мог бы явиться с такой силой и властью, что затрепетали бы горы и моря, а не только люди. Но Он избрал другой путь, тот, что тяжелее. Зачем?

Всемогущего Бога тяжело любить, Его можно только бояться. Да и какое было бы у нас основание любить этого Бога? И какое Бог имел бы право судить человека, не зная его страданий, горя и слез?

Но теперь у Бога есть право судить, а у нас есть возможность Его любить. Он разделил с нами горечь человеческой боли и выпил полную чашу наших страданий», - подчеркнул Запорожский митрополит.

Он призвал сохранить право называть Бога своим Отцом и в вечности.

«Мы получили величайшее право и высочайшую честь – называть Бога не только своим Творцом, но и своим Отцом. Постараемся же прожить эту краткую жизнь так, чтобы эти право и честь за нами остались и в вечности», - призвал митрополит Лука.