также в разделеРелигия
На Буковине местная власть перевела в ПЦУ три храма против воли религиозных общин УПЦ 14
Митрополит УПЦ призвал верующих прожить жизнь так, чтобы сохранить право называть Бога своим Отцом 10
Епископ УПЦ рассказал, как преодолеть обиду 12
В день 78-летия начала блокады Ленинграда православные молились о 700 тыс погибших жителей и 2 млн освободителей 9
На Киевщине появился новый храм УПЦ 14
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова 23
В Вашингтоне в день 70-летия русского прихода открыли памятник святому праведному Иоанну Кронштадтскому 19
Патриарх Кирилл рассказал, почему Тамерлан не взял Москву 16
В РПЦ надеются, что обмен пленными станет началом пути к примирению 13
Одесский митрополит УПЦ поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием миссионерского служения 29
РПЦ примет общины Русского экзархата, которые захотят выйти из юрисдикции Константинопольского патриархата 16
В Виннице в ночь на 14 сентября верующие УПЦ будут молиться возле отнятого у них храма 17
Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно относиться к земным благам и богатству 16
Митрополит Онуфрий рассказал, может ли человек сделать Бога своим должником 26
Черновицкая ОГА тайно перерегистрировала общину УПЦ в ПЦУ 18
Священник ПЦУ «отправил» сторонников и команду Зеленского в ад 24
В УПЦ отметили, что в украинской власти наблюдается новая религиозная политика 21
Русский экзархат в Европе в случае присоединения к РПЦ будет новой структурой в составе Московского патриархата 18

Крест, который принадлежал известному подвижнику благочестия, архимандриту Павлу (Груздеву), 6 сентября был подарен церковно-археологическому музею Киевской духовной академии и семинарии.

Фото: КДАиС

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и КДАиС.

Отец Павел родился 23 января 1910 года в Ярославской губернии. В 6 лет, когда отца забрали на войну, и семья стала бедствовать, перешёл жить в мологский Афанасьевский женский монастырь, где подвизались его тёти.

Носить подрясник ему в 8 лет благословил Патриарх Московский Тихон, некоторое время проживавший в этой обители. После закрытия монастыря 3 января 1930 года перебрался в Хутынскую обитель.

Пострижен в рясофор по благословению будущего Патриарха Алексия (Симанского).

В 1941 году был арестован по делу архиепископа Ярославского Варлаама (Ряшенцева) и отправлен в тюрьму в Ярославле. Там на допросах его подвергали жестоким пыткам.

Все арестованные вместе с отцом Павлом были расстреляны. Отца Павла лишили свободы на 6 лет.

Во время пребывания в тюрьме он помогал другим заключённым.

Выйдя на свободу, дважды подавал прошение на хиротонию. После реабилитации подал прошение снова и в марте 1958-го был рукоположен во диакона и, следом, в священника. В 1961 году пострижен в монашество.

За ревностное служение отца Павла почитали далеко за границами села и даже области. Самые разнообразные люди ехали к нему за утешением и решением жизненных проблем. Он учил всех христианской любви просто: притчами, жизненными рассказами, некоторые из которых были записаны и позже изданы.

Отец Павел (Груздев) явил пример христианского нестяжания. За свою жизнь не накопил никаких материальных ценностей.

В 1983 году был возведён в сан архимандрита. Несмотря на тотальную слепоту и тяжелое заболевание продолжал служить и проповедовать, принимать людей.

Почил старец 13 января 1996 года. Погребён при большом стечении народа на Леонтьевском кладбище города Тутаев, рядом с родителями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги