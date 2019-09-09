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Сегодня, 9 сентября, в 9:30 вблизи села Триполье Обуховского района Киевской области на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На место пожара направлены дежурные караулы 17-ДПРЧ г. Украинка, 16-ДПРЧ г. Обухов, а также 46-ДПРЧ пгт Козин.

Сейчас работают 18 человек личного состава и 3 единицы техники. Дополнительно к ликвидации пожара привлечена техника для подвоза воды.
ForUm

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