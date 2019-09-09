На выборах в Верховную Раду бренд «Слуга Народа» позволил кандидатам партии президента одержать победу почти во всех округах Днепропетровщины. Но под «ЗЕленой» маркой мандат получили немало личностей с «серым прошлым». Один из них — бывший партиец «Батьківщини» и «Відродження» Сергей Северин, сообщает Информатор.
Сергей Сергеевич Северин родился 20 июня 1980 года в пгт. Покровское Покровского района Днепропетровской области. Согласно биографии, до 2008 года Сергей Северин работал юристом в частных компаниях. Затем до 2010 года был на государственной службе в должности заместителя председателя Покровской райгосадминистрации. До 2014 года успел побывать директором «Українсько-Чеське спільне підприємство «Ніколь Індастрі».
С 2014 года Северин снова на государственной службе. В 2014 году он стал советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации. С 2014 года Северин занимал должность директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Днепропетровской облгосадминистрации. В 2016-2017 годы Северин был на должности советника председателя Днепропетровского областного совета отдела патронатной службы управления обеспечения деятельности совета. С 2018 года Северин назначен заместителем председателя областного совета по исполнительному аппарату — начальником управления экономики, бюджета и финансов.
КУДА ИЗБИРАЛСЯ
В СМИ есть информация, что с 2007 по 2010 годы Сергей Северин был руководителем Покровской районной организации «Батькiвщини». По информации сайта «ЧЕСНО», в 2006 году он шел по спискам БЮТ в ВР, но не прошел. В 2014 году шел самовыдвижением по Донецкому округу в ВР, но снова не прошел. В 2015 году выдвигался в депутаты Днепропетровского облсовета от «Відродження», и опять мимо. Кроме этого, Северин был руководителем секретариата Днепропетровской областной организации политической партии «Відродження».
Но народным депутатом Северин все-таки стал. 21 июля 2019 года он был избран в Верховную Раду Украины IX созыва по мажоритарному округу №39 (Синельниково, Васильковский, Межевской, Петропавловский, Покровский и Синельниковские районы Днепропетровской области) от политической партии «Слуга народа».
Поговаривают, что во время избирательной кампании чиновника Северина пиарили за счет админресурса. В этом был замечен Синельниковский городской совет: по результатам поездки Cеверина к избирателям 2 июля, кандидат вместе с мэром поздравил жителей и гостей Синельниково с праздниками. Понятно, что горсовет написал об этом во всех возможных изданиях и соцсетях. И это, может быть, не единственный случай, когда Северин использовал админресурс на выборах.
ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
В СМИ есть информация, что Северин был помощником нардепа Святослава Олейника от «Батьківщини». Кроме этого, они вместе работали в Днепропетровской облгосадминистрации: Северин на должности советника губернатора и директора департамента информдеятельности, а Олейник был вице-губернатором. Также Северин и Олейник были в одной партии «Відродження» и выдвигались от нее кандидатами в депутаты облсовета.
Кроме этого, с первым заместителем председателя Днепропетровского облсовета Северина связывает фирма «Ніколь Індастрі», в которой последний был руководителем. Эта фирма укладывала плитку в Днепре в 2015 году на бульварной части центрального проспекта напротив областной прокуратуры. Похоже на иронию судьбы! На этом пиарился в свое время первый вице-мэр Анатолий Крупский. Новое покрытие назвали «развитием европейской инфраструктуры», но при этом тендер на работы стоимостью 3,7 млн грн не провели. Закупку «запрятали» в общий подряд на текущий ремонт дорог.
Как пишет сайт БЮРО UA, «Ніколь Індастрі» якобы продавала плитку подрядчику – фирме «УПС», которую также связывают со Святославом Олейником. Еще в 2014 году Олейник на пресс-конференции рассказал, что больше всего откатов у «попередников» было на ремонтах дорог, которыми занималось «Украино-польское предприятие с иностранными инвестициями «УПС».
Тогда же задержали директора фирмы Тараса Палия и главу департамента капстроительства горсовета Владимира Лысого. В расследовании «Приватная» конвертация долгов Днепропетровска» говорится, как в 2015 году уже амнистированный Палий уступил половину своей доли в «УПСе» словацкой фирме «Арограф». А ее собственница Ирина Гуназа оказалась… контактным лицом городской ячейки партии Святослава Олейника «Украина майбутнього».
В действительности, «УПС» получало плитку для центрального проспекта не от «Ніколь Індастрі», а от фирмы «Экострой» предпринимателя Виктора Авулина. Зрада в том, что по документам стоимость плитки якобы в два раза превосходила цены предпринимателя.
Кроме этого, в расследовании БЮРО.UA сказано, что из городского бюджета Днепра переплатили еще и за песок с щебнем. Например, при средней цене в 2015 году за щебень — 130 грн за тонну, его закупили за 242 грн за тонну. Также, зачем-то заменили бордюры, и работы по монтажу стоили в два раза дороже, чем средняя стоимость на рынке. Простыми словами, все участники совершили преступление, а городской бюджет понес траты. Но, несмотря на расследование, никто в прокуратуре этим особо не заинтересовался. Возможно, если бы тогда правоохранители не молчали, то сегодня Сергей Северин не смог стать нардепом, так как сидел бы в тюрьме.
ЧТО СКАЗАНО В ДЕКЛАРАЦИИ СЕРГЕЯ СЕВЕРИНА
Мы решили посмотреть, что нажил за время работы в госаппарате Сергей Северин. Оказалось, народный избранник живет более, чем скромной жизнью, и надеется на жену-предпринимательницу. В своей декларации перед избранием в ВР Северин указал квартиру в 58,6 м кв. в Днепре и заработок в облсовете. Все остальное – еще одну квартиру (45,5 кв. м), дачный домик (87,1 кв. м), участок (410 кв. м.), сбережения в долларах/гривне (20 100 долларов и 150 тыс. грн) и доход от предпринимательства записаны на жену Северина – Ирину Владиславовну. Она, по данным Минюста, частный предприниматель с 2016 года и занимается торговлей книгами и газетами.
Еще один Северин, только Сергей Петрович (брат или дядя) руководит фирмой недвижимости в Покровске – ЧП «ПРОТОН» с уставным фондом в 699 грн. В 2008 году руководила фирмой Ирина Владиславовна. Также, фамилия Северина Сергея Петровича есть среди подписантов донецкой фирмы по строительству дорог «ШЛЯХБУД», которая продолжает работать.
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