Главарь «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время ожидается запуск ж/д сообщения в Москву и Петербург, передает ТАСС.
«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться», - сообщил лидер сепаратистов.
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