Легализация теневого игорного бизнеса, по разным оценкам, могла бы принести госбюджету от 5 до 10 млрд грн. Но детенизацию тормозит коррупция: на онлайн-казино кормятся сотни чиновников и силовиков.

Ситуация с подпольными игровыми залами и азартными играми в Украине достигла абсурда. Запрещенные законом разного рода «космолоты» — на каждом рынке, на билбордах и в рекламных блоках на национальном ТВ. Украинцы спускают последнее, собственники и «крышеватели» — выводят деньги из страны, минуя бюджет. В офшорной зоне, а иногда и в России, деньги «легализуются» и возвращаются в нужный карман. Схема отлажена поколениями дельцов, работает без сбоев и приносит миллионы. Особенно, если твой ближайший родственник — крупная шишка в правоохранительных органах.

Рассказать об этом больше могла бы Алена Дегрик, жена Евгения Шевцова. В прошлом большая надежда молодежного крыла «Партии регионов», ныне — предприимчивая бизнес-вумен. Как минимум 8 последних лет вместе с мужем она промышляет на незаконном игорном бизнесе и отмывании денег — через Россию, офшоры и неподконтрольную территорию Л/ДНР. Несмотря на это, Шевцов работает в правоохранительных органах: до последнего времени он был заместителем начальника департамента защиты экономики Нацполиции. Сейчас его называют одним из претендентов на руководящие должности в органы, которые вот-вот будут созданы: Управление стратегических разработок и анализа (УСРА), Служба финансовых расследований и тд.

Евгений Шевцов из Макеевки. Начинал карьеру налоговой милиции Киева, работал оперуполномоченным. В 2007 переходит в главное Управление по борьбе с организованной преступностью. В разные годы был начальником криминальной полиции на Юго-Западной железной дороге, работал в Подольском райуправлении МВД и Святошинском управлении полиции. В 2016 году Шевцов ушел в «бизнес». Стал коммерческим директором фирмы жены Алены Дегрик «Финансовая компания «Леогейминг Пей». Компания работала с крупнейшим оператором запрещенных в Украине азартных игр «Пари-матч». Семейство Шевцов отвечало за вывод и легализацию прибыли, проще говоря, отмывание денег. Еще в декабре 2015 года 1+1 ​публиковал документы, согласно которым ФК «Леогейминг Пей» выводил деньги из ЛДНР в Украину. В 2017 года Евгений Шевцов и Алена Дегрик получили уголовное дело, суд арестовал счета компании. Но деньги и связи помогли вопрос «решить»: уже через день арест сняли.

Весной этого года оказалось, что предприимчивое семейство безнаказанно отмывало деньги как минимум 7 лет. В рамках досубедного производства Государственное бюро расследований (ГБР) получило доступ к вещам и банковским счетам еще одной фирмы Шевцова — ООО «Бизнес Ритейл Груп​». По версии следствия, с 2011 по 2018 годы фирма отмывала наличность, заработанную на незаконных в Украине 1xbet, Leon и Фаворит. Оценочный объем оборудки — 350 млн долларов США в год.

Подозрения силовиков подтверждают декларации Шевцова. У него самого, несмотря на неплохую карьеру в правоохранительных органах, почти ничего нет. В разные годы он декларировал довольно скромный Volkswagen Passat, не очень скромные часы Rolex и оружие: охотничье ружье Merke и пистолеты ПМР М и ФОРТ12Р. Судя по декларациям, Шевцова и двоих детей содержит Алена Дегрик. На нее записаны две квартиры в Киеве (93 и 62 кв метров) и нежилая недвижимость (587 кв метров), земельный участок (1000 кв метров) и дом в Бориспольском районе (349 кв метров), почти 18 млн грн и 15 тыс. долларов на банковских счетах. Дегрик любит и большие машины, в особенности Range Rover. Год от года он покупала, продавала и снова покупала Range Rover VOGUE (2016 года выпуска), Range Rover (2013 года), Range Rover Sport (2012 года), Mercedes-Benz GL350 (2015 года), Mitsubishi Pajero (2007 года).

Родом деятельности и имуществом семья, по понятным причинам, предпочитает «не светить». Больше того, Шевцов регулярно «подчищает» СМИ от публикаций о себе и таскает журналистов по судам. По неподтвержденной информации, он ​заплатил​ 200 тыс. долл., чтобы снять с Medium материал о его финансировании ЛНР/ДНР. Из-за давления и угроз публикации о семье Шевцова-Дегрик удаляли Александр Дубинский, «Обозреватель», сайт «112 канал». В этом году в доме и офисе руководителя журналистских расследований ACAB Дениса Иванова и его отца дважды походили обыски. Все из-за публикации в соцсетях видео, на котором запечатлен автопарк, элитная недвижимости ресторанный бизнес Шевцова и Дегрик. «После нескольких бесперспективных попыток давления и «шитья» уголовных дел на Иванова младшего, полиция, в лучших традициях КГБ, взялась за его родителей и родных», — писал активист Александр Солонько для Украинской правды. Пару месяцев назад Печерский суд заблокировал 18 сайтов. Как писал Левый берег, дело против СМИ мог сфабриковать Шевцов.

После годового перерыва он решил продолжить карьеру в органах. В августе 2017 года получил назначение на должность замначальника Главного управления Нацполиции. В марте 2018 года решил пойти на повышение — участвовал в конкурсе на должность начальника управления организации досудебных расследований ГБР. Победить ему помогала член комиссии и замминистра юстиции Наталья Бернацкая, жена бизнес-партнера Шевцова. Впрочем в бюро его так и не назначили. Но он не сдается: активно расчищает дорогу к заместителю, а то и начальнику УСРА. Соответствует ли Шевцов этой должности? Сокрытие доходов, давление на журналистов и гражданских активистов, крышевание игорного бизнеса, отмывание денег, финансирование террористов ОРДЛО, статус подозреваемого в уголовном производстве — и это только то, что известно широкой общественности.

Назначение такого человека руководителем новой службы дискредитирует ее задолго до запуска. В истории Украины не было прецедента, чтобы новый орган заработал эффективно при старых коррумпированных кадрах. Вряд ли новому правительству стоит наступать на грабли, по которым поколениями ходили их предшественники.

Народна правда, Игорь Чупринский