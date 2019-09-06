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На Запорожчине в Мелитополе верующие Украинской Православной Церви пройдут крестным ходом с мощами священноисповедника Феодосия Мелитопольского по центральным улицам города.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожского епархии, 18 сентября торжественное празднование в честь дня обретения мощей покровителя города священноисповедника Феодосия возглавит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Молитвенное шествие начнется в 11.00, после Божественной литургии. 

* Священноисповедник Феодосий Мелитопольский жил в городе в начале 20-го века, был подвергнут гонениям, но не отрекся от веры, за что православной церковью был причислен к лику святых. В 1950 году священник Феодосий умер и был похоронен на Красногоровском кладбище. В 2012 году по решению Священного Синода УПЦ исповедник Феодосий Мелитопольский был канонизирован.
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